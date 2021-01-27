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Серия землетрясений произошла в Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Серия землетрясений произошла в Испании
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в стране произошла серия землетрясений. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, они произошли недалеко от города Гранду вечером во вторник, 26 января. При этой Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) уточняет, что эпицентр землетрясений находился в 11 км от города. Их магнитуда составляла от 4 и более баллов.
Информация о разрушениях и пострадавших не приводится. Санчес призвал граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям спецслужб. Ранее 24 января сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у Новой Зеландии. Кроме того, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,0, в связи с чем была объявлена угроза цунами для антарктической территории страны.
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Катастрофы , В мире , Происшествия , Педро Санчес , Испания , Новая Зеландия , Чили
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