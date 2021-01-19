Названа предварительная причину схода лавины на Домбае

В Карачаево-Черкесии найдены живыми четыре человека, которые не выходили на связь после схода лавины. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Накануне на курорте Домбай лавина сошла на горнолыжную трассу, накрыла вагончики со спортивным снаряжением и повредила кафе. Сообщалось, что под толщей снега могли оказаться до 12 человек. Позже обнаружили погибшего — главу местной федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Бригады МЧС искали также семейную пару, которая не выходила на связь. Через несколько часов их нашли живыми в соседнем поселке.
Прокуратура уже начала проверку. По предварительным данным, причиной схода лавины могли стать и работы по принудительному спуску снежных масс со склонов, которые проводились в горах Домбая незадолго до случившегося.