Индонезийский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты , упал в воду. Были найдены его обломки и части тел.

На борту находились два члена экипажа, четыре бортпроводника и 56 пассажиров, среди которых 7 детей и три младенца. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ.

Изначально о потере связи с воздушным судном сообщил ресурс Flightradar24. По данным сервиса через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты самолёт потерял более десяти тысяч фунтов высоты. По данным сервиса, воздушная машина совершила первый полёт в мае 1994 года — 26 лет назад.

Позже представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил, что связь с самолётом была потеряна. Спасатели начали поисковую операцию.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились возможные кадры с места крушения Boeing 737-500. На них человек в оранжевом жилете держит какие-то обломки с большим количеством проводов. На заднем фоне виднеется вода.