СМИ составили список катастроф 2020 года 

Журналисты телеканала «360» назвали уходящий год — «Годом катастроф». По мнению издания, 2020 год стал для человечества самым худшим в XXI веке. Катаклизмы и катастрофы происходили в нем каждый месяц.

В январе в Австралии полыхали неслыханные по масштабу пожары. Огонь и засуха уничтожили половину зеленых территорий. Погибло более миллиарда животных.

В феврале в Китае началась эпидемия новой коронавирусной инфекции — Covid -19. На данный момент во всем мире выявили более 78 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли около 1 700 000 человек.

11 марта ВОЗ назвала вспышку коронавируса пандемией. Распространение нового вируса привело к сильнейшему экономическому кризису. По некоторым показателям многие страны откатились в развитии на 20 лет назад.

В апреле 2020 года Россия ушла на всеобщий карантин. Во многих субъектах страны люди могли выйти на улицу только с целью обращения к врачу, для поездки на работу и совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Слова «самоизоляция» и «удаленка» вошли в нашу жизнь.

26 мая в США начались массовые протесты из-за убийства Джорджа Флойда . Темнокожий мужчина был задушен полицейскими при задержании. Вскоре мирные акции превратились в погромы, грабежи и беспорядки.

3 июня Владимир Путин объявил ЧС федерального уровня в Красноярском крае, после утечки дизельного топлива. Авария произошла на ТЭЦ-3 в Норильске еще 29 мая.

В Greenpeace загрязнение назвали одним из самых масштабных в истории Арктики.

В июле 2020 на Землю вернулась чума. Опасную болезнь обнаружили на севере Китая и на западе Монголии.

В августе произошел мощнейший взрыв в порту Бейрута. 190 человек погибли, 6000 получили ранения и более 300 тысяч человек лишились своих домов. Взрыв разрушил большую часть Восточного побережья Бейрута.

27 сентября началась война в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действиях каждая сторона конфликта потеряла около трех тысяч солдат.

В конце октября в Эгейском море произошло мощное землетрясение. Больше всего пострадал турецкий город Измир, где погибли 35 человек и рухнули десятки жилых домов.

В ноябре в Индии прошла крупнейшая в мире забастовка. Около 250 миллионов рабочих и служащих прекратили свою работу, что привело к остановке работы банков, госслужб, транспорта и многих других отраслей в стране.

В декабре произошло сразу два мощных извержения вулканов. 14 декабря на Сицилии произошло извержение стратовулкана Этна, а 21 декабря на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа.