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На Никарагуа обрушился новый ураган «Йота» 

Газета.Ru и ещё 10 16 ноября 2020
На Никарагуа обрушился новый ураган «Йота»
Фото: Reuters
На Никарагуа обрушился мощный тропический шторм. Урагану "Йота" сначала был присвоен пятый — самый опасный уровень, но к ночи он ослаб до четвертой. Скорость ветра достигала двухсот пятидесяти км/ч, сообщает Общественное телевидение России.
Самый сильный удар пришелся на северо-восток страны. В городе Пуэрто-Кабесас с домов срывало крыши, а ливень затопил улицы. Йота — второй с начала месяца тропический шторм в Никарагуа.
4 ноября еще один разрушительный ураган — "Эта" — вызвал оползни и наводнения, в результате которых в Никарагуа погибли 130 человек. Ураган Йота прошелся по тем же районам.
"Пуэрто-Кабесас теперь полностью разрушен. По городу и так сильно прошелся ураган "Эта", а этот шторм окончательно его добьёт. Этот ураган один из самых сильных и разрушительных…", — рассказал житель Пуэрто-Кабесаса Адан Артола Шульц.
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Катастрофы , Происшествия , Yota , Общественное телевидение России , Гондурас , Майами , Мексика , Мехико , Никарагуа , Пуэрто-Кабесас , США
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