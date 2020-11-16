На Никарагуа обрушился новый ураган «Йота» 

На Никарагуа обрушился мощный тропический шторм. Урагану "Йота" сначала был присвоен пятый — самый опасный уровень, но к ночи он ослаб до четвертой. Скорость ветра достигала двухсот пятидесяти км/ч, сообщает Общественное телевидение России.

Самый сильный удар пришелся на северо-восток страны. В городе Пуэрто-Кабесас с домов срывало крыши, а ливень затопил улицы. Йота — второй с начала месяца тропический шторм в Никарагуа.

4 ноября еще один разрушительный ураган — "Эта" — вызвал оползни и наводнения, в результате которых в Никарагуа погибли 130 человек. Ураган Йота прошелся по тем же районам.

"Пуэрто-Кабесас теперь полностью разрушен. По городу и так сильно прошелся ураган "Эта", а этот шторм окончательно его добьёт. Этот ураган один из самых сильных и разрушительных…", — рассказал житель Пуэрто-Кабесаса Адан Артола Шульц.