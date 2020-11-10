На Сахалине произошло ощутимое землетрясение 

На севере острова Сахалин сейсмологи зарегистрировали землетрясение. Оно произошло 9 ноября в 00:29 по местному времени (8 ноября в 16:29 по мск). О пострадавших не сообщается.

Магнитуда землетрясения — 4,6. По данным ТАСС , эпицентр находился в 26 км юго-западнее поселка Сабо в Охинском районе. Его зарегистрировали на глубине 7 км. Жители соседних населенных пунктов ощутили толчки в 3 балла.