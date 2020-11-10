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На Сахалине произошло ощутимое землетрясение 

Профиль и ещё 6 2 часа назад
На Сахалине произошло ощутимое землетрясение
Фото: profile.ru
На севере острова Сахалин сейсмологи зарегистрировали землетрясение. Оно произошло 9 ноября в 00:29 по местному времени (8 ноября в 16:29 по мск). О пострадавших не сообщается.
Магнитуда землетрясения — 4,6. По данным ТАСС, эпицентр находился в 26 км юго-западнее поселка Сабо в Охинском районе. Его зарегистрировали на глубине 7 км. Жители соседних населенных пунктов ощутили толчки в 3 балла.
Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Более 230 многоэтажных строений в турецком Измире были полностью разрушены. Число жертв землетрясения на западе Турции выросло до 100.
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Катастрофы , Происшествия , Оха , Сахалинская Область
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