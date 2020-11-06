Половине населения мира угрожает смертельная опасность

В отчете ООН , опубликованном по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами, были изложены главные причины возникновения стихийного бедствия, которое будет угрожать 50% населения мира к 2030 году. Специалисты призывают со всей серьезностью отнестись к надвигающейся на человечество опасности.

Цунами, обрушившееся на регион Индийского океана в 2004 году, считалось самым разрушительным. Катастрофа привела к гибели более 220 тысяч человек, большинство из них в Индонезии Таиланде , Индии и Шри-Ланке . А к 2030 году 50% населения мира будет проживать в прибрежных районах, подверженных наводнениям, штормам и цунами. Об этом говорится в докладе, выпущенном ООН для повышения информированности населения о риске возникновения различных природных катастроф.

5 ноября отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. По оценкам ООН, к 2030 году 50% населения мира будет проживать в прибрежных районах, подверженных наводнениям, штормам и цунами. Но наличие соответствующих стратегий и мер повышает сопротивляемость и способствует защите населения.

Опасное стихийное бедствие

Цунами — наиболее опасное стихийное бедствие. ООН подчеркивает, что стремительная урбанизация и рост туризма в регионах, где возникают цунами, подвергают угрозе большое число людей. Снижение рисков становится приоритетным направлением в рамках деятельности по сокращению количества смертельных случаев в результате стихийных бедствий. В рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами планируется обсуждение глобальных и региональных стратегий снижения риска бедствий и обмен опытом между странами, которые, как известно, сильно пострадали от цунами — Шри-Ланка, Индия, Индонезия, Таиланд и Япония.

В декабре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 5 ноября Всемирным днем распространения информации о проблеме цунами. Инициатива провозглашения праздника принадлежит Японии, которая накопила огромный опыт в области раннего прогнозирования и предотвращения последствий цунами.

Причины возникновения цунами

Япония играет значительную роль в решении проблемы цунами во всем мире. Она накопила огромный опыт в области повышения информирования населения о стихийных бедствиях и разработала меры по реагированию. Слово «цунами» происходит от двух японских слов — «цу» (порт) и «нами» (волна). Цунами — это серия гигантских океанских волн, возникающих в результате сильного подводного землетрясения.

В отчете ООН, выпущенном по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами, были упомянуты главные причины возникновения стихийного бедствия, которое будет угрожать 50% населения мира в ближайшие 10 лет. В большинстве случаев цунами вызывается подводными землетрясениями, чья сила не менее 6,5 баллов по шкале Рихтера. Помимо силы необходимо учитывать еще и глубину. Землетрясение вызывает цунами только в том случае, если очаг находится от поверхности океана на глубине не более 70 километров.

Оползни вызовут цунами, если они происходят вдоль береговой линии. К числу других явлений, порождающих цунами, относятся извержения вулканов. Несмотря на редкий характер крупные извержения вулканов могут стать причиной перемещения огромной массы воды и возникновения разрушительных волн.

Как модель пережила цунами и стала официальным представителем ООН Помимо прочего, цунами может стать следствием такого редкого явления, как падение метеорита. Несмотря на то, что в современной истории не было зарегистрировано подобных случаев, по данным ООН, падение небесного тела в океан может вызвать огромную приливную волну, которая способствует возникновению цунами.

Известная чешская супермодель Петра Немцова выжила после цунами, обрушившегося на Таиланд в 2004 году. В 2017 году она была назначена Робертом Глассером, бывшим спецпредставителем Генерального секретаря ООН по снижению риска стихийных бедствий, официальным представителем ООН по распространению информации о проблеме цунами.

Модель возглавляет организацию, которая оказывает поддержку и помощь пострадавшим от цунами в различных странах мира. Более 50 тысяч волонтеров работают на тем, чтобы удовлетворить все потребности пострадавших от цунами. Кроме того, они информируют население, проживающее в прибрежных районах, о риске возникновения цунами.

Цунами, обрушившееся на регион Индийского океана в 2004 году, считается самым смертоносным в истории. Оно унесло жизни более 220 тысяч человек. Тогда больше всего пострадали жители Индонезии, Таиланда, Индии и Шри-Ланка.