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Кошмар «золотого чартера»: когда любопытство стоило жизни 

РИА Новости 3 часа назад
Кошмар «золотого чартера»: любопытство стоило жизни
Фото: © REUTERS / Stephane Mahe
Корабль шел последние мили до дома. Пассажиры заметили в бухте гигантский лайнер "Грейт Истерн": захотели его рассмотреть, попросили капитана подойти поближе. Через три часа 456 человек были на морском дне. В ночь на 25 октября 1859 года погиб английский пароход "Ройал Чартер".
Он совершал рейсы из Великобритании в Австралию. Эта британская колония в то время переживала золотую лихорадку. Золото и было основным грузом на "Ройал Чартер". Все оно принадлежало английской короне.

Не надо спускаться в трюм

Причиной крушения стал внезапный сильный шторм. Он возник, когда судно обходило остров, чтобы сблизиться с лучшим кораблем мира. Так в XIX веке говорили про "Грейт Истерн": он тоже ходил в Австралию, но брал на борт не 500, как "Ройал Чартер", а уже 6 000 пассажиров! С "Ройал Чартера" его так и не рассмотрели. Пароход два часа трепало в море. Еще час било о береговые скалы. Над палубой бушевал девятый вал, и большинство людей спряталось в трюмах. Когда корабль раскололся на части, они первыми оказались в воде и сразу на смертельной глубине. Капитан то бросал, то поднимал якоря; матросы зацепились канатами за прибрежные камни — по "воздушной дороге" спаслись 34 человека: все с переломанными ребрами. Шторм вошел в историю под именем корабля: "Роайл Чартер". После него в Британии основали регулярную метеослужбу штормового предупреждения.

Никто ничего не гарантирует

"Ройал Чартер" остался бы цел, не соверши его капитан ряд ошибок. Главная в том, что он слишком понадеялся на себя. Не впервые ходил в Австралию и, казалось, знал все "про природу и погоду", тем более у родных берегов. Но он ошибся. Не раз ошибалась и британская метеослужба, созданная по горячим следам трагедии. Могло ли произойти что-то похожее сегодня, когда синоптики вооружены суперсовременными локаторами штормового оповещения? Вполне. Говорит метеоролог Николай Терешонок:

"Природа, конечно, предсказуема, но очень сложно предсказуема. Это во всем мире так. Ошибки могут быть всегда. Когда процессы развиваются бурно и катастрофически быстро, сделать точный прогноз чрезвычайно трудно. Особенно если возникает шторм, притом не просто в неблагоприятных, а в опасных погодных условиях".

© NASA
Ночь крушения "Ройал Чартера" была только началом кошмара у Британских островов. Шторм не успокаивался две недели. За это время погибли 325 судов и почти 800 человек.
Когда стихия улеглась, появилась новая напасть: охотники за австралийским золотом. К затонувшему кораблю потянулись ныряльщики — пришлось расставить на берегу вооруженную охрану. Золото — россыпью, в слитках и монетах доставали со дна три месяца. А через сто лет решили проверить, все ли взяли? Оказалось, не все. В 1954 году с "Ройал Чартера" подняли солидный "остаток" на несколько сотен тысяч фунтов.
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Катастрофы , Погода , Статьи , NASA
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