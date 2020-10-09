Молодожены погибли через четыре дня после свадьбы

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт полиции округа Сан-Мигель, штат Колорадо.

Фото: The San Miguel Sheriff’s Office The San Miguel Sheriff’s Office

5 октября 30-летний Костас Джон Сивиллис с 33-летней женой Линдси Вогеляр возвращались домой после медового месяца в городе Теллерайд, штат Колорадо. Они взлетели вдвоем на легкомоторном самолете и через считанные минуты разбились. Оба погибли на месте. По словам семьи погибших, они работали в авиакомпании United Airlines: Костас был пилотом, а Линдси — стюардессой.

«Линдси была очень веселым и энергичным человеком с заразительным смехом и улыбкой, — рассказали их родственники WOOD-TV. — Костас был искренним и помогал людям почувствовать себя особенными. Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений».

Национальный совет по безопасности на транспорте приступил к расследованию смертельной аварии. Власти полагают, что крушение произошло через 10-15 минут после взлета.