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Молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт полиции округа Сан-Мигель, штат Колорадо.
Молодожены погибли через четыре дня после свадьбы
Фото: The San Miguel Sheriff’s OfficeThe San Miguel Sheriff’s Office
5 октября 30-летний Костас Джон Сивиллис с 33-летней женой Линдси Вогеляр возвращались домой после медового месяца в городе Теллерайд, штат Колорадо. Они взлетели вдвоем на легкомоторном самолете и через считанные минуты разбились. Оба погибли на месте. По словам семьи погибших, они работали в авиакомпании United Airlines: Костас был пилотом, а Линдси — стюардессой.
«Линдси была очень веселым и энергичным человеком с заразительным смехом и улыбкой, — рассказали их родственники WOOD-TV. — Костас был искренним и помогал людям почувствовать себя особенными. Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений».
Национальный совет по безопасности на транспорте приступил к расследованию смертельной аварии. Власти полагают, что крушение произошло через 10-15 минут после взлета.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас жених и невеста погибли сразу после регистрации брака. 19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Мари Морган покидали мирового судью, когда в их машину врезался пикап. Молодожены погибли на месте. Водитель пикапа не пострадал.
Катастрофы,Происшествия,Авиакатастрофа,
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