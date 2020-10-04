Возбуждено дело после загрязнения океана на Камчатке

«Сотрудники КамчатНИРО в составе совместных групп с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов. Возбуждено административное производство по признакам нарушения статьи 8.42. КоАП», — приводит ТАСС слова Яровой.