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Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке 

RT на русском и ещё 1 12 минут назад
Возбуждено дело после загрязнения океана на Камчатке
Фото: РИА Новости © Александр Пирагис
Северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) возбудило дело об административном правонарушении по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе» по факту загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая.

«Сотрудники КамчатНИРО в составе совместных групп с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов. Возбуждено административное производство по признакам нарушения статьи 8.42. КоАП», — приводит ТАСС слова Яровой.

Она уточнила, что дело возбуждено территориальным управлением Росрыболовства.
Ранее заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая заявила, что ведущие научно-исследовательские центры России подключатся к работе по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке.
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Катастрофы , Криминал , Ирина Яровая , Госдума , Росрыболовство , ИТАР-ТАСС
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