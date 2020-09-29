4 июля 2001 года Ту-154М авиакомпании «Владивосток Авиа» совершал рейс по маршруту Екатеринбург—Иркутск—Владивосток. При заходе на посадку в аэропорту Иркутска самолет внезапно свалился в плоский штопор и рухнул на землю.

Расследование показало, что во время захода на посадку скорость самолёта оказалась ниже допустимой. Обнаружив опасность, экипаж попытался спасти ситуацию. Командир увеличил скорость и с помощью штурвала хотел выровнять самолет. Лайнер накренился влево, резко «клюнул носом» и понёсся к земле.

Ту-154М рухнул на лесную поляну, полностью разрушился и сгорел. Все находившиеся на борту 145 человек погибли.

9 июля 2006 года Airbus А310-324 авиакомпании «Сибирь» совершал рейс по маршруту Москва—Иркутск. После приземления в аэропорту Иркутска лайнер выкатился за пределы ВПП и на большой скорости врезался боком в постройки гаражно-строительного кооператива, расположенного рядом с аэропортом. От удара самолет разрушился и загорелся.

«Мы стали садиться, сели нормально, всё было гладко. Начали останавливаться, потом снова разгоняться, я думала — взлетаем. Полоса закончилась, нас стало трясти. Мы крылом зацепились, врезались в забор. Было страшно. Начался пожар. Люди стали кричать», — вспоминает одна из пострадавших.

Аварию вызвал сбой реверса одного из двигателей, который используется в самолетах такого типа для снижения скорости при посадке.

В результате катастрофы 125 человек погибли, 63 были ранены.

Ранним воскресным утром 25 декабря 2016 года, через 1 минуту и 10 секунд после вылета из Сочи , самолет Ту-154Б-2 ВВС России рухнул в Черное море. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим.

В поисковой операции участвовали 3500 человек, было привлечено 45 кораблей (в том числе 7 судов Черноморского флота), 192 водолаза, глубоководные аппараты, 12 самолётов и 5 вертолётов.

На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России

В ноябре 2019 года расследование причин катастрофы было завершено, но его итоги были засекречены.

14 сентября 2008 года авиалайнер Boeing 737-505 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал регулярный рейс по маршруту Москва—Пермь. Самолет рухнул при заходе на посадку в 11 километрах от аэропорта Перми. Погибли все находившиеся на его борту 88 человек.

За 30 минут до катастрофы диспетчер дал указание на разворот для повторного захода на посадку. Командир начал переговоры с диспетчером о возможности посадки без повторного захода и не выполнил команду даже после трёх её повторений. В это время он дважды вмешивался в управление, создав крен вправо на 17 и 50 градусов. После возврата в горизонтальный полёт самолёт вновь начал набор высоты, но уже с потерей скорости. Затем у лайнера начал развиваться крен влево. Когда он достиг 30 градусов, командир резким движением штурвала увеличил крен до 76 градусов. Второй пилот среагировал на его действия возгласом: «Наоборот, в другую сторону!».

Ему удалось вывести самолёт из крена, но затем лайнер сделал «бочку» и вошёл в неуправляемое пикирование.

Boeing рухнул на двухпутный перегон Пермь II—Бахаревка Свердловской железной дороги, в результате чего было прервано нормальное сообщение поездов по Транссибирской магистрали.

Причинами катастрофы стали потеря пространственной ориентации экипажем из-за сильной усталости и алкогольное опьянение командира экипажа.

23 марта 1994 года Airbus A310-308 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый международный рейс по маршруту Москва—Гонконг. Через 4 часа и 19 минут после взлёта самолет внезапно рухнул в лес под Междуреченском.

За несколько минут до катастрофы сменный командир экипажа Ярослав Кудринский позвал в кабину пилотов двух своих детей — дочь Яну и сына Эльдара. Когда самолёт пролетал в районе Новокузнецка, он позволил сначала дочери, а затем сыну сесть в кресло командира авиалайнера. Расследование выяснило, что сын Кудринского сначала держался за штурвал, слегка покачивая его из стороны в сторону. Затем он приложил к штурвалу усилие, что привело к частичному отключению автопилота Airbus A310. В результате этих действий произошел неуправляемый крен самолета вправо.

Когда Эльдар заметил крен и сообщил об этом пилотам, они несколько секунд не могли понять причину нештатного поведения самолёта. Только лишь после того, как правый крен достиг 45 градусов, члены экипажа заметили, что автопилот отключён. Из-за возникших перегрузок они не смогли оперативно занять свои места и пытались спасти самолет с помощью 15-летнего сына командира, управлявшего самолетом. Вопреки инструкциям, второй пилот в отсутствие КВС отодвинул своё кресло до упора назад, что долго не позволяло ему занять рабочее положение. Командир также не мог вмешаться, так как не мог попасть на свое место.

Вскоре второму пилоту удалось вывести самолёт из сваливания, но Airbus зацепился за верхушки деревьев и упал в 20 километрах юго-восточнее Междуреченска. Лайнер полностью разрушился и частично сгорел, все 63 пассажира и 12 членов экипажа погибли.