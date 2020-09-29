Штурман Ан-26, разбившегося 25 сентября в Харьковской области, перед крушением переписывался по телефону со своей семилетней дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену погибшего.

Женщина рассказала, что девочка писала отцу о том, что очень волнуется за него. В своем последнем сообщении Алексей Остапенко , находившийся в самолете, написал: «Не переживай, все будет хорошо». Жена штурмана также отметила, что у нее было ощущение, будто их дочь что-то предчувствовала, когда отправляла последние сообщения отцу.

Ранее глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер рассказал, что ему известны подробности последнего разговора пилота самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом. По его словам, незадолго перед падением летчик говорил с управляющим пилотом. Кучер отметил, что они обсуждали возможность посадки.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, из них 26 погибших.