Раскрыты подробности мощного землетрясения в Прибайкалье

Толчки от землетрясения, которое произошло в ночь на 22 сентября в Иркутской области , ощущались по всей территории Бурятии , а в городе Слюдянка, расположенном рядом с эпицентром землетрясения, отключился свет.

Ранее в управлении МЧС по Иркутской области сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера Байкал. Эпицентр находился в Слюдянском районе, толчки ощущались в 12 районах. Спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3 Как рассказали в главном управлении МЧС Бурятии, жертв и разрушений в результате землетрясения в республике нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

"Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов", — добавили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Иркутской области в свою очередь сообщили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований региона. В настоящее время там также обследуются объекты.

При этом жители города Слюдянка в Иркутской области сообщили в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения. Причина случившегося устанавливается.