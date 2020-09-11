Пассажир самолета заявил о бомбе на борту

Пассажир самолета в Японии заявил о наличии у него бомбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники аэропорта Нарита рассказали, что пассажир, который, предположительно, пронес на борт взрывчатку, находится в самолете авиакомпании Jetstar Japan. Японская полиция уже приступила к расследованию данного инцидента. Правоохранительные органы еще не смогли определить, есть ли на борту бомба или нет.

11 марта также появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета. Неизвестные «заминировали» воздушное судно, следовавшее рейсом Иркутск — Москва. На борту лайнера находились 155 человек, в том числе семь членов экипажа.