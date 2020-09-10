Дым от лесных пожаров накрыл западное побережье США 

Национальный межведомственный пожарный центр в США сообщил о 96 крупных возгораниях в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон. Только за сутки выявлены 17 новых пожаров. Огонь уже уничтожил сотни домов в городах Детройт, Блу-Ривер, Вида, Финикс , Талент, сообщает ТАСС.

Принято решение эвакуировать людей, проживающих рядом с зоной бедствия. Об этом сообщила губернатор штата Орегон Кейт Браун. "Несколько крупных пожаров стремительно распространяются из-за жары, засухи и сильного ветра. Огонь может привести к самому большому числу жертв в истории штата", — подчеркнула она.

А в Калифорнии площадь лесных пожаров в этом году побила исторический рекорд. Огонь там повредил более 4 тысяч домов и построек. Погибли восемь человек. На спутниковых снимках видно, как дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны.