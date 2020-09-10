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Дым от лесных пожаров накрыл западное побережье США 

Российская Газета и ещё 7 5 часов назад
Дым от лесных пожаров накрыл западное побережье США
Фото: ТАСС
Национальный межведомственный пожарный центр в США сообщил о 96 крупных возгораниях в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон. Только за сутки выявлены 17 новых пожаров. Огонь уже уничтожил сотни домов в городах Детройт, Блу-Ривер, Вида, Финикс, Талент, сообщает ТАСС.

Принято решение эвакуировать людей, проживающих рядом с зоной бедствия. Об этом сообщила губернатор штата Орегон Кейт Браун. "Несколько крупных пожаров стремительно распространяются из-за жары, засухи и сильного ветра. Огонь может привести к самому большому числу жертв в истории штата", — подчеркнула она.

А в Калифорнии площадь лесных пожаров в этом году побила исторический рекорд. Огонь там повредил более 4 тысяч домов и построек. Погибли восемь человек. На спутниковых снимках видно, как дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны.
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Катастрофы , Пожары , Дым от пожаров , ИТАР-ТАСС , США , Финикс
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