Кошмар продолжался всю ночь. Ветер гнал волны 9-метровой высоты со скоростью 190 км/ч, крутил в воздушной мясорубке людей, дома, корабли в порту и поезда на станции. 8 сентября 1900 года на Галвестон в штате Техас обрушился тропический ураган.

Это был крупнейший порт на одноименном острове Галвестон. Для 38 тысяч горожан он превратился в смертельную ловушку. Над городом соединились волны Мексиканского залива с одной стороны и Галвестонского пролива с другой. Бежать было некуда.

Сжечь утопленников

Разбросанные трупы собирали неделю: шесть тысяч на острове — полторы тысячи на материке. Тела сложили на баржу, сбросили в океан, но их стало прибивать к берегу. И тогда на побережье заполыхали погребальные костры. Выжившим галвестонцам выдавали виски, чтобы они сами сжигали своих соседей и родственников: похоронные команды не справлялись.

Галвестонскому урагану дали имя Исаак в честь местного метеоролога. Исаак Клайн уверял, что в Галвестоне не может быть ничего такого, чего нельзя пережить. Он был из тех, кто считал: городу не нужна дамба — и город ее не построил. Исаак не воспринял всерьез сообщения коллег с Кубы: за день до катастрофы они предупреждали — "на Галвестон идет тропический циклон". Всю серьезность собственных ошибок метеоролог понял, когда сжигал на костре свою погибшую беременную жену. Первое, что сделали после восстановления Галвестона, построили в порту волнорез.

Третье предупреждение

Сегодня путь перемещения тропических циклонов предсказывается очень неплохо, но и ошибки метеорологов не исключаются. Так считает профессор географического факультета МГУ Дарья Гущина:

"Ошибки бывают в определении интенсивности урагана, однако негласно обычно склоняются в сторону большей опасности. Чаще всего проблемы возникают с предсказанием самого циклона. И в этом случае многое зависит от того, насколько близко к области его зарождения живут люди. Например, в Карибском бассейне циклоны нередко формируются рядом с островами — некоторые из них вынесены далеко в океан. Тропический ураган может прийти на такой остров через день после своего образования, и тогда у людей остается минимум времени, чтобы обезопасить себя".

Правила безопасности при наступлении тропического циклона в разных странах одинаковы. Как рассказала Дарья Гущина, первая стадия предупреждения означает, что жители должны разойтись по своим домам и принять меры по их укреплению: крест-накрест заклеить окна и заколотить двери. Если циклон ближе и интенсивнее, то надо действовать наоборот: ни в коем случае не покидать место, в котором он вас застал, и искать укрытие. Когда циклон катастрофически сильный и в непосредственной близости от человека, его спасет только подземное сооружение.