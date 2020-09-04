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Тайфун "Майсак" в Приморье унес жизни двух членов экипажа плавучего крана "Черноморец-34". Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на региональную прокуратуру.

"В результате неблагоприятных метеорологических условий 3 сентября 2020 года около 23:25 (16:25 мск) в бухте Теляковского Уссурийского залива выброшен на отмель плавучий кран "Черноморец-34" (судовладелец — ПАО "Славянский судоремонтный завод"), на борту которого находился экипаж в количестве 9 человек. В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали", — говорится в сообщении.

Ранее у тайфуна "Майсак" появилась первая жертва. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.

В настоящее время власти изучают возможность введения режима ЧС на всей территории региона, отметили в правительстве.

Тихоокеанский тайфун "Майсак" накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с.

Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.