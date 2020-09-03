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В Южной Корее один человек стал жертвой тайфуна «Майсак» 

Российская Газета и ещё 9 39 минут назад
В Южной Корее один человек стал жертвой тайфуна «Майсак»
Фото: EPA
Тайфун "Майсак", обрушившийся в четверг на восточное побережье Республики Корея, стал причиной гибели одного человека. Об этом сообщили спасательные службы страны.
Отмечается, что в провинциях Чеджудо, Канвондо, Кенсан-Пукто, а также в Пусане более 2,2 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в убежищах. Тайфун повредил в общей сложности более 800 различных объектов, включая здания, автомобили, светофоры, пишет ТАСС. Власти сообщают о большом количестве поваленных ветром деревьев, которые заблокировали дороги.
Временно остановлена работа ядерного реактора на АЭС "Сингори-4" из-за проблем с внешним энергоснабжением. Утечки радиации не произошло.
По данным метеорологов, "Майсак" продолжит движение вдоль восточного побережья Южной Кореи. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 39 м/с. В стране отменены более 300 внутренних авиарейсов.
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Катастрофы , Азия , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Южная Корея , Пусан
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