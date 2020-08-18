СБУ и Нидерланды заподозрили в сговоре по MH17

Авиакатастрофа малайзийского «Боинг» (рейс MH17) в небе над Донбассом могла быть спланированной спецоперацией. Как считает технический авиаэксперт Юрий Антипов, Нидерландский суд не хочет признавать настоящего виновника катастрофы, так как в этом случае нести ответственность придется и самим Нидерландам

Антипов в интервью «Ньюинформ» сослался на данные украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария , который сообщил о доказательствах подделки данных о причастности России и ДНР к крушению малайзийского Boeing рейса MH17.

Шарий утверждает, что располагает аудиозаписью допроса командира ДНР Игоря Безлера , пишет Nation News на запись говорил о том. На записи ополченец говорит об украинском Су-25, а не о малайзийском «Боинге». Можно предположить, что Украина предоставила суду обрезанный аудиофайл, чтобы переложить ответственность за трагедию на Россию. Косвенно, как считает технический эксперт, это подтверждает допрос Безлера в суде.

«Безлер, оказывается, дал показания в голландском суде, и суд признал его невиновным… Это говорит о том, что голландский суд покрывает истинных виновников», — предположил Антипов.

Специалист считает, что в проведенной спецоперации самое непосредственное участие принимала Служба безопасности Украины . При этом ответственность за трагедию лежит и на Нидерландах, считает он.

«Если мы признаем, что это запланированная спецоперация, значит нести ответственность должны не только украинские спецслужбы, но и голландцы, которые выпустили со своей территории этот самолет», — отметил специалист.

Ранее в Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17, напоминает RT. В частности, следователи намерены выяснить, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского самолета. Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» разбился на Донбассе в 2014 году.

В результате трагедии погибли 298 человек. Дело о крушении расследуют Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа. Прокуратура Нидерландов обвиняет сразу нескольких граждан России в причастности к ЧП. Российская сторона отвергает эту информацию.