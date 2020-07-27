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В Бурятии уже неделю ищут пропавший Ан-2 

РИА Новости и ещё 4 21 минуту назад
В Бурятии уже неделю ищут пропавший Ан-2
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Более 10 тысяч квадратных километров безрезультатно обследовано в Бурятии в поисках исчезнувшего неделю назад самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"За время с начала поисков обследовано более 10 тысяч квадратных километров. Вчера — 1,4 тысячи. В поисках по-прежнему участвуют два судна — Ан-2 и Ми-8. Пока следов не найдено", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что общий налет бортов составляет от 20 до 24 часов в сутки. Проведение наземной операции осложняется отсутствием сведений о точном маршруте полета, а также горно-таежной местностью.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Республика Бурятия
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