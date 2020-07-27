Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп объявил режим ЧС в Техасе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Трамп объявил режим ЧС в Техасе
Фото: EPA
Из-за урагана «Ханна» в Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации, соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Трамп велел направить штату федеральную помощь, передает ТАСС.
Ураган вышел на побережье Техаса в субботу и затем начал слабеть. Из-за обрыва проводов без электричества остались около 300 тыс. потребителей, передает РИА «Новости».
При этом циклон вызвал проливные дожди и наводнения в ряде прибрежных районов на юге Техаса, передает ТАСС.
Напомним, Трамп ввел режим ЧС на Гавайях в связи с ураганом «Дуглас».
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с июня до конца ноября.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев раскрыл результаты расшифровки черных ящиков сбитого в Иране Boeing Киев раскрыл результаты расшифровки черных ящиков сбитого в Иране Boeing Стали известны подробности перехвата иранского лайнера американским истребителем Стали известны подробности перехвата иранского лайнера американским истребителем Суд признал троих сотрудников Внуково виновными в крушении самолета главы Total Суд признал троих сотрудников Внуково виновными в крушении самолета главы Total
Катастрофы , В мире , Ураган , Режим ЧС , Дональд Трамп , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
83 жертвы: новое признание «ангарского маньяка»
83 жертвы: новое признание «ангарского маньяка»
«Лукашенко абсолютно чужд белорусскому народу»
«Лукашенко абсолютно чужд белорусскому народу»
Жириновский призвал Россию равняться на США
Жириновский призвал Россию равняться на США
«Коронавирус победить невозможно»
«Коронавирус победить невозможно»
Видео
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение