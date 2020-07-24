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Получены данные с «чёрных ящиков» сбитого в Иране украинского Boeing 737 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Завершен анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Эксперты завершили предварительный анализ данных, полученных с бортовых самописцев Boeing 737, сбитого в Иране 8 января 2020 года.
Расшифровка данных «чёрных ящиков» велась во французской столице с 21 июля.
Загрузка и предварительный анализ данных были важной вехой в процессе того, что должно стать тщательным и транспарентным расследованием. Работа в Париже закончена, — сказала глава Бюро по безопасности на транспорте Кети Фокс.
Она также выразила надежду на то, что полученные данные предоставят дополнительную ценную информацию для следствия и семей погибших. Однако до конца расследования ещё далеко и «есть много вопросов», отметила Фокс.
Ранее в четверг Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило о завершении анализа данных с речевого самописца и регистратора полётных данных, уточняют «Известия».
Как писал NEWS.ru, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Позже Генеральный штаб ВС Ирана признал, что борт по ошибке сбил расчёт ПВО — иранцы ждали ответа США после обстрела американских баз в Ираке.
В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.
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Комментарии
Катастрофы , В мире , Безопасность , Генштаб , Boeing , газета "Известия" , Иран
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