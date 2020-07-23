Поиски пропавшего Ан-2 приостановлены

Бурятии приостановлены полеты воздушных судов, занимавшихся поиском пропавшего Ан-2. Об этом РИА "Новости" сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.

Отмечается, что вылет поисковых судов перенесен из-за погодных условий.

"Ориентировочно вылеты отложены на 11:30 по Иркутску (6:30 МСК)", — сказал собеседник агентства.

Ранее по факту пропажи самолета Ан-2 с пассажирами было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщалось, в Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2. "Кукурузник" должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров.