В Турции разбился самолет: Есть жертвы

Самолёт-разведчик разбился в провинции Ван на востоке Турции . В авиакатастрофе погибли семь сотрудников органов безопасности, среди которых двое пилотов.

Об этом сообщает агентство Anadolu, со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. Самолёт рухнул 16 июля около 03:00 при выполнении разведывательной и наблюдательной миссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение во время приземления на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот успел катапультироваться. Инцидент произошёл в 18:00 по местному времени (03:00 мск) 14 июля.