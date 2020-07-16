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Семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика в Турции 

News.ru и ещё 20 1 час назад
В Турции разбился самолет: Есть жертвы
Фото: XinHua/Global Look Press
Самолёт-разведчик разбился в провинции Ван на востоке Турции. В авиакатастрофе погибли семь сотрудников органов безопасности, среди которых двое пилотов.
Об этом сообщает агентство Anadolu, со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. Самолёт рухнул 16 июля около 03:00 при выполнении разведывательной и наблюдательной миссии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение во время приземления на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот успел катапультироваться. Инцидент произошёл в 18:00 по местному времени (03:00 мск) 14 июля.
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Катастрофы , Происшествия , Турция
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