Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перехват американского самолета российскими истребителями попал на видео 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 6 часов назад
Перехват американского самолета российскими истребителями попал на видео
Фото: RT на русском
Перехват самолета-разведчика RC-135 над Японским морем российскими истребителями Су-35с и МиГ-31БМ сняли на видео, соответствующий ролик опубликовало Минобороны.
На записи российские истребители сопроводили американский самолет, который двигался над нейтральными водами Японского моря вблизи границ России. Видео опубликовал телеканал RT.
Ранее Минобороны сообщало, что российские самолеты сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. Когда разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.
В конце июня российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МЧС сообщили об угрозе обрушения в пострадавшем от взрыва доме в Нижнем Новгороде В МЧС сообщили об угрозе обрушения в пострадавшем от взрыва доме в Нижнем Новгороде Нидерланды собрались представить ЕСПЧ новые данные по MH17 Нидерланды собрались представить ЕСПЧ новые данные по MH17 Вывозные рейсы в Россию запланированы из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США Вывозные рейсы в Россию запланированы из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США
Катастрофы , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Министерство обороны , Russia Today
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
«Торопилась жить». Как похоронили Настю Тропицель
«Торопилась жить». Как похоронили Настю Тропицель
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россия заявила о прорыве в области СВЧ-оружия
Россия заявила о прорыве в области СВЧ-оружия
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение