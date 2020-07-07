50 жителей Японии стали жертвами наводнений

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Японии в результате вызванных сильными ливнями наводнений погибли не менее 50 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести, передаёт Kyodo.

Почти все погибшие проживали в префектуре Кумамото . Тело одной жертвы — 82-летней женщины — нашли в префектуре Фукуока.

Помимо этого, медики пока не подтвердили смерть четырёх человек, у которых не было признаков жизни.

Ранее сообщалось о 25 жертвах наводнений на юго-западе Японии.

4 июля в японских префектурах Кагосима и Кумамото объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях и рекомендовали жителям эвакуироваться.