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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом: один человек погиб 

Мир24 и ещё 10 14 минут назад
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в РФ
Фото: «Мир 24»
Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области из-за отказа двигателя. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
«В 05:20 мск ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в поселке Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2», — сказано в сообщении.
Напомним, несколько дней назад в американском штате Луизиана легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на шоссе. Инцидент случился из-за отказа двигателя.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , Ростовская Область
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