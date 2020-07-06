Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в РФ

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Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области из-за отказа двигателя. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС

«В 05:20 мск ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в поселке Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2», — сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в американском штате Луизиана легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на шоссе. Инцидент случился из-за отказа двигателя.