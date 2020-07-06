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Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 40 

Мир24 и ещё 1 28 минут назад
40 человек погибли из-за наводнения в Японии
Фото: МТРК «МИР» / Алан Кациев
40 человек погибли во время наводнения на юго-западном японском острове Кюсю. Там после ливневых дождей, разлились десятки рек и сходят оползни, сообщает «МИР 24».
14 погибших проживали в доме престарелых в префектуре Кумамото, который оказался затопленным. Еще 12 человек там числятся пропавшими без вести. В регионе подтоплены около тысячи гектаров, без света остаются почти шесть тысяч домов. Для помощи спасателям премьер-министр страны Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тысяч военнослужащих.
Отмечается, что в Китае затяжные ливни топят юго-запад страны. По предварительным подсчетам ущерб от наводнения превысил полмиллиарда долларов. Мощные ливни не стихают со 2 июня.
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Катастрофы , В мире , Происшествия , Синдзо Абэ , Кумамото , Япония
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