30 июня 1971 года погиб экипаж космического корабля «Союз-11». Это была вторая и последняя катастрофа в пилотируемой космонавтике СССР и России

Полет «Союза-11» к первой в истории пилотируемой космической станции «Салют-1» был намечен на июнь 1971 года. В состав основного экипажа входили Алексей Леонов (командир), Валерий Кубасов и Петр Колодин. За несколько дней до старта у Кубасова заподозрили болезнь легких и космонавтов отстранили от полета.

6 июня 1971 года «Союз-11» успешно стартовал с Байконура . Корабль удалось состыковать с космической станцией, где экипаж пробыл до 29 июня, полностью выполнив программу полета.

Отстыковка «Союза-11» от станции также прошла в штатном режиме и корабль отправился на Землю. На высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась. «Союз» без происшествий вошел в плотные слои атмосферы, парашютная система и двигатели мягкой посадки отработали по расписанию. Когда поисковая группа вскрыла спускаемую капсулу космического корабля, она обнаружила лежащих в креслах мертвых космонавтов.

В ходе расследования выяснилось, что экипаж погиб от резкого понижения давления в спускаемом аппарате. При разделении отсеков «Союза» внезапно открылся один из вентиляционных клапанов, необходимых для выравнивания давления при спуске в земной атмосфере. Космонавты были без спасательных костюмов, так как размер кабины не позволял им находиться в скафандрах.

Вскрытие показало наличие пузырьков воздуха по всей кровеносной системе космонавтов, воздух в камерах сердца, а также лопнувшие барабанные перепонки.

Положение тел членов экипажа свидетельствовало о том, что они пытались ликвидировать утечку воздуха, однако в экстремальных условиях тумана, который заполнил кабину после разгерметизации, сильных болей по всему телу из-за острой декомпрессионной болезни и быстро пропавшего слуха из-за лопнувших барабанных перепонок космонавты закрыли не тот клапан и потеряли время. Когда Георгий Добровольский (по другим данным, Виктор Пацаев) обнаружил истинную причину разгерметизации, ему уже не хватило времени устранить её.

Из-за катастрофы «Союза-11» пилотируемые полеты в СССР были прекращены. Лишь через два года в сентябре 1973 стартовал новый корабль «Союз-12». Космический аппарат был доработан. Экипаж уменьшен до двух космонавтов, чтобы они могли размещаться внутри спускаемого аппарата в спасательном снаряжении.

Георгию Добровольскому, Владиславу Волкову и Виктору Пацаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Урны с прахом погибших космонавтов захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.