Двенадцать человек погибли из-за ливней в Китае

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая , сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с пятницы до субботы, привел к наводнению в городе Ихай, в результате 10 человек погибли и семь пропали без вести.

В районе Гаоян два автомобиля упали в реку из-за пострадавших от наводнения дорог, два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.

В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек, в общей сложности свыше 7700 местных жителей были эвакуированы.