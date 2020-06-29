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СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая 

РИА Новости и ещё 6 31 минуту назад
Двенадцать человек погибли из-за ливней в Китае
Фото: © AFP 2020 / Stringer
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Сообщается, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с пятницы до субботы, привел к наводнению в городе Ихай, в результате 10 человек погибли и семь пропали без вести.
В районе Гаоян два автомобиля упали в реку из-за пострадавших от наводнения дорог, два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.
В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек, в общей сложности свыше 7700 местных жителей были эвакуированы.
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Катастрофы , Происшествия , Синьхуа , Китай
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