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Вода в ряде рек в Приморье поднялась почти на два метра 

РИА Новости и ещё 6 49 минут назад
В Приморье поднимается вода
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Затяжные дожди привели к подъему уровня воды в ряде рек Приморья до 1,8 метра, сообщает Примгидромет.
Дожди начались в Приморье с вечера субботы, 20 июня. На реках образовался паводок, подтоплены низины. Синоптики сообщали, что наиболее значительные подъемы уровня воды — до 0,8 метра за сутки — отмечаются на реках бассейна Уссури в центральных районах края, и предупредили о риске подтопления сел. Проезд в Яковлевском районе ограничен из-за переливов дороги после дождей.
"На фоне сохраняющейся в Приморье дождливой погоды на реках края продолжается период повышенной водности, прохождение дождевых паводков с наложением волн подъема воды… Общий подъем воды за июньский паводок составляет на реках бассейна Уссури (центральные и северные районы края) преимущественно 0,6-1,8 метра, на реках бассейнов Японского моря (южные и восточные районы) и озера Ханка (западные районы) — до 0,7 метра", — говорится в сообщении.
В верхнем течении рек бассейна реки Уссури в центральных районах края и реках бассейна Японского моря паводковая ситуация стабилизируется. Сохраняется подтопление пойм отдельных рек в центральных районах.
В верхнем течении реки Малиновка прошли максимальные уровни, в нижнем течении сохраняется высокий уровень воды, значительное затопление поймы и прилегающих низин. В ближайшие двое суток в нижнем течении ожидается небольшой приток воды.
В ближайшие трое суток подъем уровня воды на 0,2-0,7 метра сохранится на реках центральных и западных районов края. Местами здесь ожидается подтопление пойм.
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Катастрофы , Происшествия
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