Клуб самоубийц: из-за чего падают американские летчики

Менее чем за месяц — у американцев три военных крушения. Последнее — с гибелью пилота. Летчик просто врезался в море, видимо, был дезориентирован. Кто кого подводит: машины пилотов или наоборот.

Как известно, если представлять американскую военную мощь, то каждый второй ум сразу нарисует истребительную авиацию. Другие начнут рисовать авианосцы, что, в общем-то, недалеко от первых. Гордиться есть чем. И даже когда гордиться нечем, этим — можно. Уж истреблять то американцы умеют как надо.

Но в последнее время истребительная авиация флагмана НАТО что-то занялась самоистреблением. В мае на авиабазе во Флориде сначала уронили F-22, затем по тому же месту прописки в безвозвратные потери занесли гордость неба и бюджета F-35. Пока разбирались, искали виновных, в Северное море заехал F15C. Вместе с пилотом. Катапультироваться летчик то ли не захотел, то ли не успел, то ли вообще не собирался. Реакция не читалась. Но тут могут быть стандартные причины — потеря ориентации. Море — штука коварная, в том числе и с воздуха. Вот оно где… бум.

Вереница инцидентов наталкивает на мысли. Один раз — случайность, два раза — совпадение, три — закономерность. Машины вроде разные, условия тоже, пилоты тоже. Результат только одинаков. Из этого мысли направляются по единственному оставшемуся пути — ошибки пилотов. Поэтому эксперты заговорили о подготовке летчиков. Не всплыли ли тут какие-то недоработки?

Нет, рожденных падать трогать не будем. Падают все и у всех. Но готовят всех по-разному. Американцы, кстати, как правило, готовятся дольше, но в основном на не сверхзвуковых — и в этом может быть проблема. Главный виновник всех аварий — именно скорость. Привыкать к ней надо смолоду. Лучше сразу.

Впрочем, как правило, учащение случаев всегда зависит … от активизации полетов. Чем чаще машины взлетают, тем чаще не возвращаются. Простая математика. Которой, правда, не отделаешься, если за что-то отвечаешь головой. Поэтому случаи расследуются, сопоставляются. Кто там чему разучился: машины готовить или летать?

В любом случае — это удар по американской истребительной репутации. Взлетела она выше некуда, в том числе и банальному пиару. Оттуда можно долго и громко падать. И больнее при приземлении.