Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет «Почты России» экстренно сел в Жуковском 

Москва24 и ещё 6 26 минут назад
Самолет «Почты России» экстренно сел в Жуковском
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Самолет "Почты России" Ту-204 совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, лайнер приземлился после трех часов выработки топлива. Посадка прошла в штатном режиме.
"Самолет в 03:38 приземлился в аэропорту Жуковского", — сообщил источник.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно, что самолет "Почты России" Ту-204 готовится к экстренной посадке в Жуковском. Сообщалось, что экипаж лайнера проинформировал о срабатывании датчика неисправности в двигателе.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Москва24: последние новости
Пожар случился в больнице гражданской авиации в Москве Пожар случился в больнице гражданской авиации в Москве Автомобильный мост обрушился в ТиНАО Автомобильный мост обрушился в ТиНАО Грязевое пятно обнаружили на реке в подмосковной Шатуре Грязевое пятно обнаружили на реке в подмосковной Шатуре
Катастрофы , Войска , Пожары , Происшествия , Экстренная посадка , Почта России , Жуковский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Ефремова отпустили на свободу
Ефремова отпустили на свободу
Видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
04:14
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение