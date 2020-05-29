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На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение 

Мир24 1 час назад
На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение
Фото: «Мир 24» / Елена Андреева
На юго-востоке Казахстана в Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземный толчок был отмечен в ночь на пятницу, пишет «Интерфакс».
По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения залегал на глубине 25 км в 204 километрах на юго-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 8.8. Данных об ощутимости по шкале MSK-64 нет.
Вчера сообщалось о землетрясении магнитудой 4 в Алматинской области Казахстана.
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Катастрофы , Происшествия , Интерфакс
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