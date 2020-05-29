На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение 

На юго-востоке Казахстана в Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземный толчок был отмечен в ночь на пятницу, пишет «Интерфакс».

По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения залегал на глубине 25 км в 204 километрах на юго-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 8.8. Данных об ощутимости по шкале MSK-64 нет.

Вчера сообщалось о землетрясении магнитудой 4 в Алматинской области Казахстана.