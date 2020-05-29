В жилом доме в РФ произошел взрыв

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Из подъезда здания были эвакуированы восемь жильцов.

городе Амурск Хабаровского края произошел взрыв газа в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента пострадал один человек. Такую информацию сообщили «Звезде» в региональном МЧС

Взрыв, случившийся на третьем этаже здания, повлек за собой возникновение пожара площадью в 45 квадратных метров.

Из подъезда дома были эвакуированы восемь жильцов. Единственный пострадавший был госпитализирован с места происшествия с ожогами.

Квартира, в которой произошел взрыв, полностью выгорела. В помещении не пострадали лишь несущие конструкции.