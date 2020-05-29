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В жилом доме под Хабаровском произошел взрыв газа 

ТК «Звезда» и ещё 3 10 минут назад
В жилом доме в РФ произошел взрыв
Фото: МЧС РФ
Из подъезда здания были эвакуированы восемь жильцов.
В городе Амурск Хабаровского края произошел взрыв газа в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента пострадал один человек. Такую информацию сообщили «Звезде» в региональном МЧС.
Взрыв, случившийся на третьем этаже здания, повлек за собой возникновение пожара площадью в 45 квадратных метров.
Из подъезда дома были эвакуированы восемь жильцов. Единственный пострадавший был госпитализирован с места происшествия с ожогами.
Квартира, в которой произошел взрыв, полностью выгорела. В помещении не пострадали лишь несущие конструкции.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , Амурск , Хабаровский Край
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