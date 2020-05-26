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Ми-8 разбился в аэропорту Чукотки 

Lenta.ru и ещё 4 24 минуты назад
Ми-8 разбился в аэропорту РФ
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту «Угольные Копи» в Анадырском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительной информации, на борту находились четыре человека. Их состояние пока неизвестно.
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Катастрофы , Происшествия
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