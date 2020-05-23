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Пожар произошел в общежитии СПбГУ в Петергофе 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Пожар произошел в общежитии СПбГУ в Петергофе
Фото: РИА Новости
Пожар возник в общежитии Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ) в Петергофе, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили журналистам в главке МЧС по Петербургу.
"В здании общежития в подсобном помещении площадью 18 кв. м обгорела обстановка на площади 9 кв. м", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар на Ботанической улице, дом 64, корпус 4, произошел в ночь с пятницы на субботу. На тушение пожара сотрудникам МЧС потребовалось около часа. "Сведения о пострадавших не поступали", — отметили в ведомстве.
Информацию о том, были ли эвакуированы жильцы, в ведомстве не уточнили.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , Пожар в Санкт-Петербурге , МЧС , Петергоф
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