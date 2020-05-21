Киев ожидает от Тегерана перехода к конкретным действиям при сотрудничестве по делу сбитого иранскими военными пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), в противном случае планирует обратиться в международный суд ООН . Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "УНН", опубликованном в четверг.

"Международные конвенции предусматривают необходимость в проведении переговоров с той страной, на территории которой состоялась указанная катастрофа. В случае исчерпания возможностей переговорного процесса непосредственно с Ираном Украина, как и другие пострадавшие государства, вынуждена будет обратиться в соответствующие органы ИКАО (Международная организация гражданской авиации — прим. ТАСС), а в дальнейшем и в международный суд ООН — именно такова последовательность действий", — отметил он.

При этом Енин выразил надежду, что с Ираном удастся договориться на досудебной стадии.

Дипломат напомнил, что предметом переговоров являются две основные темы — передача "черных ящиков", а также выплата компенсаций. "На сегодня мы рассчитываем, что иранская сторона, наконец, перейдет от деклараций к конкретным действиям по осуществлению расшифровки так называемых "черных ящиков".

Иранская сторона обязана безотлагательно провести самостоятельно или предоставить третьим странам для расшифровки "черные ящики". Этот процесс, к сожалению, осложняется недостаточно конструктивной позицией иранской стороны. Но мы продолжаем работать на этом направлении и убеждать руководство Ирана в том, что проактивная позиция Ирана, сотрудничество с другими странами, которые понесли потери в результате этой катастрофы, будут способствовать дальнейшему переговорному процессу", — отметил Енин.

Для получения компенсаций, по его словам, необходимо пройти через несколько процедур.

"Есть несколько параллельных треков. Первый — это техническое расследование. Это прямая обязанность иранской стороны. В рамках этой обязанности иранская сторона обязана привлекать к этому расследованию представителей всех пострадавших государств. Украинские специалисты уже дважды находились в Иране, участвовали в соответствующих процессах и дважды подписывали промежуточные отчеты", — пояснил Енин. Параллельно, добавил он, происходит уголовное расследование.

"В ходе последних переговоров, которые состоялись между министрами иностранных дел Украины и Ирана полторы-две недели назад, иранский министр заверил украинскую сторону, что часть людей, причастность которых установлена в рамках уголовного расследования, уже находятся под стражей, ведется досудебное расследование", — сообщил дипломат.

Третьим переговорным треком он назвал необходимость получения гарантий неповторения подобных инцидентов в будущем — "это устранение тех предпосылок, по которым этот ужасный инцидент произошел, признание международно-правовой ответственности Ирана за указанную катастрофу, а также получение компенсаций семьями погибших, авиакомпанией, государством Украина".