Землетрясение произошло на Соломоновых островах

РАН зарегистрировали подземный толчок магнитудой 6,5 был к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара в акватории Кораллового моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло около 01.40 мск в среду, 13 мая. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как "сильное". Сам эпицентр располагался в 160 км от побережья острова Нендо, который входит в группу Санта Крус в составе Соломоновых островов.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводятся.