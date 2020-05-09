Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар произошел в больнице на севере Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 4 1 час назад
В столичном районе Тимирязевский произошло возгорание в лечебном здании сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского управления МЧС РФ.
«В 20:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Вучетича, д. 21, где по предварительной информации происходит возгорание в шестиэтажном лечебном здании. Что горит и площадь пожара выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказал собеседнтик агентства.
Согласно открытым источникам информации по указанному адресу находится клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Агентство «Москва»: последние новости
Сергей Собянин: Причины пожара в городской клинической больнице №50 будут тщательно расследованы Сергей Собянин: Причины пожара в городской клинической больнице №50 будут тщательно расследованы Рейс самолета Стамбул - Санкт-Петербург - Москва для вывоза российских граждан запланирован на 8 мая Рейс самолета Стамбул - Санкт-Петербург - Москва для вывоза российских граждан запланирован на 8 мая Количество погибших при пожаре в частном доме в Раменском городском округе увеличилось до шести Количество погибших при пожаре в частном доме в Раменском городском округе увеличилось до шести
Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
Украинцы обиделись на Ольгу Куриленко
Украинцы обиделись на Ольгу Куриленко
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение