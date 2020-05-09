Пожар произошел в больнице на севере Москвы 

В столичном районе Тимирязевский произошло возгорание в лечебном здании сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского управления МЧС РФ

«В 20:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Вучетича, д. 21, где по предварительной информации происходит возгорание в шестиэтажном лечебном здании. Что горит и площадь пожара выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказал собеседнтик агентства.

Согласно открытым источникам информации по указанному адресу находится клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого.