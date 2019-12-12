Смерть вместо отпуска: поезд в несчастливое Рождество

Это был тот случай, когда выжившие завидовали погибшим. Зажатые под обломками поезда люди наблюдали, как в нем разгорается пожар. Горящим заживо некому было помочь. В ночь с 12 на 13 декабря 1917 года произошла крупнейшая в истории Франции железнодорожная катастрофа.

В поезде ехали фронтовики Первой мировой войны. Почти 900 французских солдат отпустили домой на Рождество. Многие не успели сдать оружие и боеприпасы. Гранаты начали взрываться, как только с рельсов слетел первый вагон. Потом пошла цепная реакция срывающихся вагонов и взрывов. Семьсот человек погибли, все спасшиеся были ранены.

Последний поворот

© РИА Новости /// Разруха на транспорте. 1917 год

Поезд шел в Париж через городок Сен-Мишель-де-Морьен. Возле него начинался спуск с поворотом. Обычно в этом месте к составам цепляли второй паровоз, чтобы сдерживать разгон. Но второго не было, а единственный оказался маломощным. Он тормозил, пытался держаться разрешенной скорости 40 км/ч. Но 17 переполненных вагонов придали спуску невиданное ускорение. Эшелон разогнался почти до 120 км/ч к началу поворота. Его проскочил только паровоз. Сцепки между вагонами отлетали одна за другой, сами вагоны разбивались о гранитный склон — все были деревянные, во всех горели свечи и керосиновые лампы. В каждом — как минимум ружья с патронами. Гигантский пожар продолжался сутки, пока не взорвалось и не сгорело все, что стояло на рельсах. Спасли около трехсот человек — почти половина затем скончались в госпитале.

Объемный взрыв

По числу погибших крушение французского поезда до сих пор остается уникальным. С ним можно сравнить только одну катастрофу. Она произошла в СССР, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на Транссибирской магистрали в районе башкирской станции Аша. Параллельными путями двигались пассажирские поезда "Новосибирск — Адлер" и "Адлер — Новосибирск". Они встретились, проходя низину на горно-таежном участке. Здесь тянулся нефтепровод "Сибирь — Урал — Поволжье", из его свежей трещины происходила утечка. К моменту встречи поездов в низине образовалось "газовое озеро". А потом кто-то выбросил окурок из окна, и весь ночной воздух вспыхнул. Это был так называемый объемный взрыв газа. Столб огня видели за 100 километров. Два поезда, набитые под завязку, разметало в клочья. Люди бежали живыми факелами в лес, но лес тоже горел. Помощь пришла с большим опозданием — уж очень труднодоступная местность. Итог — шесть сотен погибших.

Смертельные железнодорожные происшествия бывали и будут еще, тем не менее поезда предпочтительнее автомобилей, кораблей и самолетов. Таково мнение доктора технических наук Петра Бестемьянова:

"Самым безопасным остается железнодорожный транспорт: количество жертв, аварий, катастроф в мире за год меньше всего на железной дороге. В любом случае причина — "человеческий фактор", как и на воде, и в воздухе. Самая существенная доля происшествий происходит по вине человека".

Во французской трагедии виновных не обнаружили, хотя история сохранила имя военного человека, который под страхом трибунала приказал машинисту буксировать эшелон одним паровозом. У советской трагедии несколько виновников. Прежде всего — обслуживающий нефтепровод персонал. Когда приборы показали падение давления в трубе, "специалисты" не пошли утечку искать, а увеличили подачу газа.