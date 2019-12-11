Эрнст признал ошибку в сюжете о сбитом «Боинге»

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малазийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию. Об этом он рассказал в интервью New Yorker.

«Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не специально», — заявил он. В ноябре 2014 года на Первом канале транслировался сюжет, где якобы содержались кадры с пуском ракеты из-под крыла истребителя. Авторы материала намекали зрителям, что «Боинг» мог быть сбит украинским военным самолетом.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, большинство из них были подданными Нидерландов.