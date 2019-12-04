Жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах стали 17 человек

Не менее 17 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна «Тисой», который обрушился на острова в понедельник вечером. Еще большего количества жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации. Свои дома покинули около полумиллиона человек, сообщает ТАСС.

Главный удар стихии пришелся на провинцию Сорсогон. Досталось и столице страны, где отмечались сильные дожди. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог. Во вторник также приостановил работу международный аэропорт в Маниле.

"Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в этом году. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 150 км/ч.