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Жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах стали 17 человек 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах стали 17 человек
Фото: Российская Газета
Не менее 17 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна «Тисой», который обрушился на острова в понедельник вечером. Еще большего количества жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации. Свои дома покинули около полумиллиона человек, сообщает ТАСС.
Главный удар стихии пришелся на провинцию Сорсогон. Досталось и столице страны, где отмечались сильные дожди. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог. Во вторник также приостановил работу международный аэропорт в Маниле.
"Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в этом году. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 150 км/ч.
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Теги:
Катастрофы , Погода , ИТАР-ТАСС , Филиппины
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