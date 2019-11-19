Нефть или жизнь: мегакатастрофы не избежать

Мертвая пленка затянула две тысячи километров испанских и французских пляжей, поверхность воды скрылась под гигантской масляной кляксой. 19 ноября 2002 года в Бискайском заливе затонул нефтетанкер "Престиж". Это была крупнейшая у берегов Европы экологическая катастрофа.

Танкер с греческим капитаном шел под багамским флагом, но принадлежал либерийской компании; был зарегистрирован в Швейцарии , а вез российскую нефть. Виновным в крушении признали капитана. Через 14 лет после происшествия ему присудили два года "за бездействие в течение трех часов после аварии". "Аварией" назвали 77 000 тонн нефти, вылившихся в море.

Мазут — смертельная закладка

"Престиж" попал в сильнейший шторм у берегов Пиренейского полуострова. Загруженный под завязку танкер трепало, как спичку. Наконец, он получил 35-метровую трещину. Это был так называемый "однокорпусный корабль", у которого при образовании пробоины немедленно начинается утечка. Капитан попробовал прибиться то к испанскому порту, то к португальскому, но судно, из которого сочится нефть, не захотел принять никто. Его просто отбуксировали в открытое море на расстояние 200 км от берега. Там "Престиж" раскололся на две части и затонул на глубине 3 700 м. А потом 300 тысяч добровольцев два месяца расчищали Атлантическое побережье Европы; отмывали от мазута и лечили от отравления сотни морских животных и птиц.

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Расплата за риск

Кораблекрушения, после которых на поверхности мирового океана появляются гигантские нефтяные пятна, происходят регулярно. Они сопровождают всю историю перевозок нефтепродуктов водным путем. Но даже не это представляет экологическую угрозу. Есть в море кое-что и похуже. Это нефтяные платформы сверхглубоководного бурения. Так считает геофизик Рустам Танкаев

"Настоящей мегааварией стал взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году, который привел к катастрофе планетарного масштаба. Тогда невероятно сильно пострадала вся экосистема, помимо того что локально погибло большое количество морской живности и было страшно загрязнено побережье. Из-за катастрофического количества нефти на морской поверхности резко упало испарение воды, а нарушение испарения глобально нарушило климат на планете. Земля в целом недополучила огромное количество влаги, в том числе и Россия. Вспомните наше лето 2010-го: ужасная засуха, горели торфяники и леса — у нас была катастрофа. И вызвало ее, как ни странно, происшествие в Мексиканском заливе".

Подобные мегааварии уже были, даже в том же Мексиканском заливе, и, к сожалению, они будут повторяться, уверен Танкаев. По его оценке, неаварийных плавучих нефтяных платформ нет, через аварии проходят сто из ста. Такова статистика по всему миру. Разработки альтернативных и безаварийных вариантов лишь начинаются. Пока все гладко. Но только на бумаге — еще не на воде.