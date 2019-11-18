СМИ назвали общую сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

МОСКВА , 18 ноя — РИА Новости. Стоимость 175 гражданских самолетов МС-21, которые поставят авиакомпаниям, составляет девять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из перевозчиков, рассматривающему возможность приобретения лайнеров.

"Под этой суммой подразумевается только лизинг", — уточнил он.

По словам представителя корпорации «Иркут», где собираются первые опытные самолеты МС-21, изначальная цена одного лайнера, установленная производителем, составляет 97,9 миллиона долларов. Стоимость 175 самолетов по каталожной цене — 17,1 миллиарда долларов, что почти в два раза превышает итоговую сумму твердых контрактов, указывается в статье.

В свою очередь, заместитель директора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин отметил, что государство использует ценовое стимулирование, чтобы авиаперевозчики покупали российские самолеты.