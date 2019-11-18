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СМИ назвали общую сумму контрактов на 175 самолетов МС-21 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
СМИ назвали общую сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Стоимость 175 гражданских самолетов МС-21, которые поставят авиакомпаниям, составляет девять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из перевозчиков, рассматривающему возможность приобретения лайнеров.
"Под этой суммой подразумевается только лизинг", — уточнил он.
По словам представителя корпорации «Иркут», где собираются первые опытные самолеты МС-21, изначальная цена одного лайнера, установленная производителем, составляет 97,9 миллиона долларов. Стоимость 175 самолетов по каталожной цене — 17,1 миллиарда долларов, что почти в два раза превышает итоговую сумму твердых контрактов, указывается в статье.
В свою очередь, заместитель директора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин отметил, что государство использует ценовое стимулирование, чтобы авиаперевозчики покупали российские самолеты.
Ранее стало известно, что Объединенная авиационная корпорация (ОАК) за счет международной кооперации собирается довести ежегодное производство МС-21 до 120 самолетов.
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Теги:
Катастрофы , Алексей Гущин , ОАК , РИА Новости , Москва
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