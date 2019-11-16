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Происшествия

Итальянские власти обратились к миру с просьбой о помощи 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Италия обратилась к миру с просьбой о помощи
Фото: globallookpress.com
Власти Италии обратились ко всем небезразличным к Венеции людям и попросили помочь городу после наводнения. Об этом написал мэр Луиджи Бруньяро в Twitter.
"Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет", — написал Бруньяро.
Как отмечается, стране нужны деньги на восстановление пострадавших архитектурных памятников и "общечеловеческого достояния". Каждый желающий поможет пожертвовать хотя бы два евро на реставрацию.
Кроме того, до этого камбин Италии провел срочное заседание и решил выделить €20 млн на устранение последствий наводнения.
В Венеции был введен режим чрезвычайного положения из-за того, что уровень воды поднялся на 1,8 м. Площадь Сан-Марко была затоплена белее чем на один метр шестой раз за 1200 лет.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , Наводнение , Луиджи Бруньяро , Венеция , Италия
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