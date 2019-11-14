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На острове у берегов США обнаружили коров, унесенных цунами 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Найдены унесенные цунами коровы в США
Фото: РИА Новости
Три коровы, составлявшие часть стада в Северной Каролине в США, были обнаружены на Внешних отмелях — полосе узких барьерных островов вдоль побережья штата, куда их, по всей видимости, унес ураган "Дориан", обрушившийся на США в начале сентября, сообщает местная газета Charlotte Observer.
Коровы были обнаружены сотрудниками национального парка на мысе Лукаут в составе Внешних отмелей. Первая корова была замечена через месяц после шторма, еще двоих животных обнаружили в последние две недели.
Как предполагается, ураган, обрушившийся на Северную Каролину, создал мини-цунами, которые затопили прибрежную зону и перенесли коров на островные пастбища. По оценке сотрудников парка, коровы могли преодолеть вплавь до восьми километров.
План возвращения коров предполагает, что им дадут успокоительные средства и перевезут на материк на борту специального судна.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , США
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