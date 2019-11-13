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Новгородская область готовится к сильнейшему наводнению 

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Новгородская область готовится к сильнейшему наводнению
Фото: МЧС РФ
Из-за непрекращающихся осадков уровень воды в озере Ильмень и реке Волхов вырос до критических отметок.
Новгородскую область, по прогнозам специалистов, ждет новое сильное наводнение. Из-за сильных ноябрьских дождей уровень воды в озере Ильмень и реке Волхов вырос до критических отметок.
Осадки в регионе не прекращаются и, как говорят синоптики, в ближайшие дни в регионе ожидаются ливни. МЧС предупреждает: вода поднимается по 10-20 сантиметров в сутки.
В зоне подтопления сейчас оказались полсотни населенных пунктов. Шесть деревень заблокированы, а ближайшие к ним дороги перекрыты. Большая вода угрожает и десятку других поселков.
Новгородская область уже пережила одно сильное наводнение в этом месяце, когда ее, а также Костромскую и Вологодскую области сначала затопило, а после резко похолодало и улицы превратились в лед.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , МЧС , Новгородская Область
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