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Предсказаны обширные разрушения в США 

Lenta.ru 1 час назад
Предсказаны обширные разрушения в США
Фото: Reuters
Ученые Копенгагенского университета показали, что ураганы стали более разрушительными, начиная с 1990 года, а самые мощные начали появляться в три раза чаще, чем в начале XX века. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи рассчитали силу ураганов по разрушительным последствиям, учитывая такие факторы, как увеличение плотности населения, рост благосостояния, инфляция и стоимость инфраструктуры. Для нормализации финансовых потерь от современных и прошлых ураганов они ввели показатель площади полного уничтожения, которая эквивалентна экономическому ущербу.
Оказалось, что увеличение разрушительной силы ураганов явно связано с изменением климата, а не с социально-экономическими факторами. Погодные явления стали более опасными на восточном и западном побережье США, что соответствует климатическим моделям. В будущем угроза станет еще сильнее.
Ранее сообщалось, что, согласно докладу общественной организации «Христианская помощь», экстремальные погодные явления, вызванные антропогенным изменением климата, унесли тысячи жизней и нанесли огромный экономический ущерб в десятки миллиардов долларов.
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Теги:
Катастрофы , Наука и техника , США
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