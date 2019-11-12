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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла 

РИА Новости 12 минут назад
Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла
Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.
"Во вторник утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до девяти тысяч метров над уровнем моря. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от исполина в сторону залива Озерной", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.
"Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Усть-Камчатском районе", — добавляют в МЧС.
Там также сообщают, что Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края. В настоящее время на вулкане продолжается взрыво-экструзивное извержение, которое сопровождается регулярными выбросами пепла на различную высоту.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , МЧС
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